Врачи говорили, что осталось жить три месяца: как Донцова боролась со страшной болезнью

Даша Васильева, Иван Подушкин и Виола Тараканова — всех этих героев могло и не быть, если бы не личная трагедия Дарьи Донцовой. В 1997 году молодой журналистке и репетитору французского поставили страшный диагноз, а жить оставалось считанные месяцы.

Как вспоминала сама писательница, она была одной из самых сложных в онколечебнице. За 2,5 года она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. В какой-то момент ее супруг, психолог Александр Донцов, принес блокнот в палату и со словами «гони прочь депрессию» наказал писать.

Первые три книги из цикла о Даше Васильевой вышли, когда Донцова еще была в больнице, и сразу стали бестселлерами. Еще две она написала, долечиваясь.

Детективные романы она называет таблетками от депрессии и во многих героев вкладывает свои черты: личные, биографические и профессиональные. На несколько лет Донцова стала самым издаваемым писателем в России, а в 2008-м стала участником общественной кампании против рака груди.