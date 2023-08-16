Врачи готовятся к ампутации: в жизни актера из «Солдат» произошло страшное

У Игоря Гаспаряна за плечами более сотни ролей, но больше всего он запомнился зрителям как Сократ Погосян из сериала «Солдаты». Сейчас 49-летний актер находится в больнице и рискует потерять ногу.

С детских лет Гаспарян был очень спортивным: занимался греко-римской борьбой, увлекался бодибилдингом, получил разряд КМС. Но с годами здоровье актера стало сдавать. Недавно он был госпитализирован из-за проблем с ногой.

Сам Игорь рассказал, что у него обнаружили три грыжи. Сейчас мужчина готовится к операции. Без нее он рискует потерять возможность нормально ходить и даже лишиться ноги. На данный момент левая нога Гаспаряна почти не работает.

«Лечусь, но пока не помогает», — честно признался актер.

Если лечение не поможет Гаспаряну, он рискует продолжить череду печальных случаев среди знаменитостей. Ранее фигурист Роман Костомаров лишился обеих ног ниже колена и кистей рук из-за тяжелой болезни. Сейчас он учится пользоваться протезами ног.