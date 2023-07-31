Врачи делают все, что могут: Мирошниченко находится на грани жизни и смерти

Появились тревожные новости об Ирине Мирошниченко. Звезда советского кино была срочно госпитализирована в больницу. Медики обнаружили у актрисы грипп в тяжелой форме и экстренно перевели ее в реанимационное отделение.

Пока врачи не спешат давать положительные прогнозы о состоянии 81-летней звезды «Зимней вишни». В настоящее время специалисты проводят полное обследование истощенного организма артистки и делают все возможное, чтобы опасность миновала.

Тем временем в Сети пишут, что Мирошниченко не спешила обращаться за квалифицированной помощью к врачам. Лишь когда самочувствие знаменитости сильно ухудшилось, она поняла, что без вмешательства специалистов не обойтись. Поклонники надеются, что оказавшаяся на грани жизни и смерти артистка непременно поправится, и ждут положительных новостей о ее состоянии.