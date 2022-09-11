Врач забил тревогу: фото вернувшейся Пугачевой выдало ее с головой

Накануне 1 сентября Алла Пугачева вернулась на родину после длительного пребывания за рубежом. Свой отъезд она объясняла запланированным отпуском и необходимостью лечения. Друзья тоже встали на сторону 73-летней певицы, объяснив, что за границей в условиях санкций куда удобнее получать квалифицированную помощь и нужные препараты, чем организовывать эти процессы в России.

А вид вернувшейся Пугачевой заставил специалистов поверить в слова о необходимом лечении. На свежих снимках Примадонны пластический хирург Александр Вдовин заметил мешки под глазами и сильные отеки, которые не может скрыть даже макияж.

«Как правило, это может говорить о проблемах с кровеносной системой, почками или об эндокринных нарушениях», — предположил эксперт в беседе с порталом Prozvezd .

По мнению врача, певице стоит продолжить наблюдение у медиков, а также заняться косметологическими процедурами. Вдовин заметил, что лицо Пугачевой нуждается в чек-лифтинге для поддержки кожи.