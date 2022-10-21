Врач поставил крест на актерской карьере: куда пропал с экранов «настоящий» Буратино

Дмитрий Иосифов блестяще справился с главной ролью в фильме «Приключения Буратино». Многие даже не догадываются о том, что изначально деревянного мальчика играл совсем другой актер — Николай Кобликов.

Режиссер Леонид Нечаев быстро утвердил девятилетнего артиста, работа с которым складывалась вполне успешно. Всего один случай перечеркнул успех Кобликова, который был так близко. Колю случайно толкнули на лестнице, из-за падения у него откололся кусочек переднего зуба. Мириться с этим было нельзя, поскольку широкая улыбка Буратино в кадре считалась обязательным условием.

Нечаев дал Коле шанс вернуться на съемочную площадку, ведь искать другого артиста он не хотел. Мама Кобликова отвела его на прием к стоматологу, но врачу не удалось найти подход к испуганному ребенку. В кабинете юный артист кричал так, что сердце его родительницы не выдержало.

Позднее Вера Кобликова призналась, что доктор посоветовал ей не мучить ребенка восстановлением зуба и оставить мечты об актерской карьере. Та прислушалась к совету медика, о чем впоследствии пожалела.

Режиссеру ленты пришлось взять на освободившееся место Коли Иосифова. В кино Кобликов больше не снимался: повзрослев, он отправился на войну в Афганистан, где погиб, подорвавшись на мине.