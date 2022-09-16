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Врач не учел самое важное: вот что привело к трагедии с лицом вдовы Кобзона

16 сентября 2022 07:45
Врач не учел самое важное: вот что привело к трагедии с лицом вдовы Кобзона

Как объяснил специалист, ошибки можно было избежать.

Иосиф и Нелли Кобзон всегда считались одной из самых красивых пар как Советского Союза, так и России. Но недавно на открытии памятника Иосифу Давыдовичу многие заметили, что 72-летняя вдова певца утратила былую красоту. Ее лицо оказалось покрыто какими-то странными буграми.

Как объяснила изданию Prozvezd пластический хирург Лия Гавашели, это могло стать результатом врачебной ошибки, допущенной при так называемом армировании нитями. Сейчас эта процедура применяется почти повсеместно: к ней прибегают для создания эффекта лифтинга.

По словам Гавашели, врач не учел особенности лица Нелли Кобзон, в котором мало подкожной клетчатки. В результате нити для армирования оказались поставлены не в ней, как того требует процедура, а поверхностно. Это и стало заметно невооруженным глазом. Врач не учел самое важное: вот что привело к трагедии с лицом вдовы Кобзона

Специалист посоветовала Нелли Кобзон впредь более тщательно подходить к выбору специалиста для того, чтобы скрыть проблемы своего возраста.

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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