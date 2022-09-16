Врач не учел самое важное: вот что привело к трагедии с лицом вдовы Кобзона

Иосиф и Нелли Кобзон всегда считались одной из самых красивых пар как Советского Союза, так и России. Но недавно на открытии памятника Иосифу Давыдовичу многие заметили, что 72-летняя вдова певца утратила былую красоту. Ее лицо оказалось покрыто какими-то странными буграми.

Как объяснила изданию Prozvezd пластический хирург Лия Гавашели, это могло стать результатом врачебной ошибки, допущенной при так называемом армировании нитями. Сейчас эта процедура применяется почти повсеместно: к ней прибегают для создания эффекта лифтинга.

По словам Гавашели, врач не учел особенности лица Нелли Кобзон, в котором мало подкожной клетчатки. В результате нити для армирования оказались поставлены не в ней, как того требует процедура, а поверхностно. Это и стало заметно невооруженным глазом.

Специалист посоветовала Нелли Кобзон впредь более тщательно подходить к выбору специалиста для того, чтобы скрыть проблемы своего возраста.