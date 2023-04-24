Впору отобрать «Оскар»: ошибка Бондачрука при съемках «Войны и мира» стала очевидна спустя годы

Сергей Бондарчук представил свою экранизацию «Войны и мира» Льва Толстого в середине 60-х. Картина мгновенно завоевала успех и стала обладательницей «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. При этом многие зрители остались недовольны фильмом.

Дело в том, что знаменитую ленту портят актеры. Режиссер решил пригласить в свой фильм самых лучших артистов СССР и совсем не ориентировался на возраст героев, который указывал в произведении сам Толстой. И именно поэтому 45-летний Бондарчук исполняет роль юного Пьера Безухова, а 40-летняя Ирина Скобцева перевоплощается в совсем молодую Элен Курагину.

Несоответствие так сильно бросается в глаза современному зрителю, что многие откровенно называют версию Бондарчук самой худшей. Якобы из-за возрастных артистов портится все ощущение от фильма, ведь характеры героев не раскрываются полностью, несмотря на талантливую игру.