Вплоть до паранойи: стало известно о проблемах в семье Никиты Преснякова

Подобно тысячам предшественников, Никита Пресняков решил покорить Америку и перебрался с женой в США. Однако на чужбине удача от супругов отвернулась. Парочка не может найти постоянную работу, так что вынуждена проедать накопленные деньги. Домой вернуться не получится: в России за ними охотятся приставы.

Задолженность певца составляет 60 тысяч рублей — все это штрафы, а с Алены Красновой суд просит взыскать 80 тысяч рублей. На данный момент девушка все еще числится генеральным директором одной из фирм, а ее официальный доход составляет миллионы рублей. Впрочем, это лишь на бумагах.

Неприятные события не могли не повлиять на психическое здоровье Преснякова. Звездный наследник признается, что у него появились навязчивые мысли после инцидента на парковке: кто-то подкинул в его машину детскую игрушку. С тех пор молодой человек уверен, что с ним хотят расправиться.