«Вплоть до остановки сердца»: подход Заворотнюк ужаснул врача

Анна Заворотнюк регулярно делится с подписчиками откровенными подробностями своей жизни. Звезда социальных сетей старается ничего не скрывать, однако ее откровения порой вызывают страх у врачей.

Дело в том, что не так давно дочь звезды «Моей прекрасной няни» поделилась роликом, в кадрах которого старательно тренируется в тренажерном зале. После этого она опубликовала видео с бокалом вина: именно так знаменитость решила провести время после тренировки. Подобный подход оказался весьма вредным. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, сочетание выматывающих тренировок и алкоголя может привести к фатальным последствиям.