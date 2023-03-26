Вплоть до остановки сердца: что подорвало здоровье певицы МакSим

Исполнительница нетленного хита «Знаешь ли ты» МакSим несколько лет назад пережила страшную катастрофу. Последствия этого происшествия «аукаются» до сих пор.

Совсем недавно сладкоголосая поп-звезда нулевых прервала свой концерт в Сочи из-за плохого самочувствия. Все это результат коронавируса и давней автокатастрофы, после которой МакSим еле выкарабкалась.

После аварии певица публиковала снимки из больницы, где были видны ее жуткие гематомы и ушибы. Артистка провела в больнице несколько месяцев и набрала почти 20 килограммов. А вскоре после этого у нее начались страшные головные боли из-за проблем с сосудами.

Два года назад МакSим заболела коронавирусом и оказалась на грани жизни и смерти. У певицы два раза останавливалось сердце, но врачам удавалось ее спасти. Состояние артистки было настолько тяжелым, что ее пришлось вводить искусственную кому.

После болезни серьезно пострадал и голос МакSим. Со временем его удалось восстановить, но петь так, как раньше, она уже вряд ли сможет.