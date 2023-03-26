Вплоть до остановки сердца: что подорвало здоровье певицы МакSим
Поклонники обеспокоены ее состоянием.
Исполнительница нетленного хита «Знаешь ли ты» МакSим несколько лет назад пережила страшную катастрофу. Последствия этого происшествия «аукаются» до сих пор.
Совсем недавно сладкоголосая поп-звезда нулевых прервала свой концерт в Сочи из-за плохого самочувствия. Все это результат коронавируса и давней автокатастрофы, после которой МакSим еле выкарабкалась.
После аварии певица публиковала снимки из больницы, где были видны ее жуткие гематомы и ушибы. Артистка провела в больнице несколько месяцев и набрала почти 20 килограммов. А вскоре после этого у нее начались страшные головные боли из-за проблем с сосудами.
Два года назад МакSим заболела коронавирусом и оказалась на грани жизни и смерти. У певицы два раза останавливалось сердце, но врачам удавалось ее спасти. Состояние артистки было настолько тяжелым, что ее пришлось вводить искусственную кому.
После болезни серьезно пострадал и голос МакSим. Со временем его удалось восстановить, но петь так, как раньше, она уже вряд ли сможет.