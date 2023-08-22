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Вплоть до домашнего насилия: идеальный брак Леонова оказался фальшивкой

22 августа 2023 12:30
Вплоть до домашнего насилия: идеальный брак Леонова оказался фальшивкой

Союз не был образцовым, как думали многие.

Евгений Леонов никогда не обладал внешностью принца или рыцаря. Из-за этого у него долго не складывались отношения с женщинами. Лишь после 30 лет Евгений Павлович повстречал ту единственную — избранницей артиста стала Ванда Стойлова, которую он быстро позвал замуж.

Их брак многие считали идеальным. Леонов души не чаял в Стойловой: привозил из-за границы ей самые лучшие наряды, окружал ее своей заботой и любовью. Однако этот союз не был безупречным, как думали окружающие. Евгений Павлович страдал, поскольку Ванда Владимировна вела себя с мужем отстраненно. Актеру было недостаточно ее любви. А однажды супруга даже ударила Леонова, и вот как это произошло.

Как-то Евгений Павлович загулял на гастролях и до утра просидел с коллегами за столом. Он вернулся уже тогда, когда его вовсю искали по всему городу. Ванда Владимировна ударила пропащего супруга по лицу и выкрикнула оскорбление.

Эту историю журналистам «Экспресс газеты» рассказала супруга Николая Караченцова Людмила Поргина.

«Женя страдал, что Ванда часто бывает с ним холодна», — также добавила артистка.

Фото: unsplash.com, Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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