Вплоть до домашнего насилия: идеальный брак Леонова оказался фальшивкой

Евгений Леонов никогда не обладал внешностью принца или рыцаря. Из-за этого у него долго не складывались отношения с женщинами. Лишь после 30 лет Евгений Павлович повстречал ту единственную — избранницей артиста стала Ванда Стойлова, которую он быстро позвал замуж.

Их брак многие считали идеальным. Леонов души не чаял в Стойловой: привозил из-за границы ей самые лучшие наряды, окружал ее своей заботой и любовью. Однако этот союз не был безупречным, как думали окружающие. Евгений Павлович страдал, поскольку Ванда Владимировна вела себя с мужем отстраненно. Актеру было недостаточно ее любви. А однажды супруга даже ударила Леонова, и вот как это произошло.

Как-то Евгений Павлович загулял на гастролях и до утра просидел с коллегами за столом. Он вернулся уже тогда, когда его вовсю искали по всему городу. Ванда Владимировна ударила пропащего супруга по лицу и выкрикнула оскорбление.

Эту историю журналистам «Экспресс газеты» рассказала супруга Николая Караченцова Людмила Поргина.