Вплоть до чтения смс: мужчины с этими именами помешаны на контроле в отношениях

В самом начале отношений вопросы избранника “Где ты была?”, “С кем ты там переписываешься?”, “Для кого такое короткое платье надела?” умиляют и окрыляют. Они кажутся такими естественными, ведь тот, кто по-настоящему любит, боится потерять свою вторую половинку и хочет знать о ее жизни абсолютно все. Вот только со временем становится очевидно - постоянный контроль свидетельствует вовсе не о нежных чувствах партнера, а о его сложном и властном характере. Рассказываем, какие имена носят мужчины, которые ни с кем не хотят делить свою даму. Даже с ее родственниками и подругами.

Владислав

Обладатель имени Владислав от природы обладает лидерскими качествами. Он обязательно должен кем-то командовать и руководить. Конечно, будет лучше всего, если он сможет реализовать свои амбиции в офисе. Но если этого не случится, он станет “отрываться” во взаимоотношениях с второй половинкой.

“Сделай то, не делай того”, “Не дружи с Машей”, “Не ходи по магазинам”, - все эти и другие фразы можно услышать из уст Владислава.

Он будет постоянно контролировать свою избранницу, устраивать ей допросы с пристрастием, прибегать к манипуляциям, чтобы узнать правду и получить свою долю власти.

Георгий

Кто встает ровно по первому звонку будильника? Приезжает в офис строго по расписанию? Делает зарядку по утрам и принимает холодный душ? Правильно, обладатель имени Георгий. В его жизни все разложено по полочкам, дисциплина - на первом месте, а малейшие отступления от правил под запретом.

Свою вторую половинку Гоша тоже контролирует с завидным упорством.

Где задержалась после работы, на что потратила несколько тысяч из зарплаты, куда собралась пойти с подружками - обо всем этом партнерша должна доложить Георгию, иначе упреков и дотошных расспросов не избежать.

Леонид

Обладатель имени Леонид - мужчина суровый, даже жесткий. С ним не забалуешь. С самого начала он предъявляет к избраннице столько требований, что возникает ощущение, будто он ищет не спутницу жизни, а своего личного ассистента. И, кажется, соответствовать его запросам может только робот.

Леониду важно, чтобы партнерша разделяла его ценности и взгляды на жизнь.

Если дама ведет себя как-то неподобающе (по мнению носителя имени), он непременно сделает ей замечание, а то и накажет каким-нибудь изощренным способом. Кроме того, Леонид очень ревнив и не гнушается читать смс в телефоне избранницы. Так, на всякий случай.