Впервые за долгие годы: Петросян сменит место работы

Евгений Петросян за время в эфире приобрел славу самого известного российского юмориста. Многие поклонники до сих пор помнят его монологи. Кроме того, он помог пробиться на сцену молодым комикам и авторам.

Артист никогда не изменял себе и выбранному жанру. Однако, как выяснилось, вскоре Петросян освоит новое место работы. В Фонде кино сейчас проходит смотр будущих проектов, отдельное место среди них занимает «Манюня: Путешествие в Москву».

По сюжету главная героиня вместе с друзьями оказывается в столице в 1981 году, где ее ждут невероятные приключения. И уже известно, что одну из эпизодических, но заметных ролей в картине сыграет Петросян. Для него это будет настоящий кинодебют, как пишет «Российская газета».

А ведь появление в полнометражной ленте могло случиться для комика намного раньше. Именно юмориста рассматривал Леонид Гайдай на роль Шурика. Но тогда Петросян решил, что это скорее лирический герой, чем комический, и отказался от предложения.