«Впервые в жизни»: один поступок Киркорова заставил людей поменять мнение о певце

Филипп Киркоров прославился на только благодаря своему таланту, но и многочисленным скандалам. Музыкант неоднократно оказывался в эпицентре громких историй, что испортило его репутацию. Но не так давно он смог вернуть любовь публики.

Как пишет «СтарХит», после одной из вечеринок Киркоров столкнулся с детьми, которые подрабатывают мойкой машин. Разговорившись с ними, он узнал, что один из мальчиков работает ради воплощения мечты — он копит на хоккейную форму. И музыкант, расчувствовавшись, решил помочь новому знакомому. Он дал ему недостающие 25 тысяч рублей.

Юный мойщик остался в восторге от неожиданного подарка звезды сцены. Оценили поступок артиста и пользователи Сети. Как пишут поклонники, Киркоров показал себя с лучшей стороны, поэтому его смело можно назвать достойным человеком.