«Впервые в жизни как пациент»: Малышевой потребовалась срочная помощь

Россияне привыкли к тому, что телеведущая Елена Малышева всегда готова прямо с экрана дать множество советов о том, как сохранить или улучшить собственное здоровье. И вряд ли кто-то из них мог ожидать, что она сама окажется в руках людей в белых халатах. Да и Малышева до последнего не допускала такого варианта развития событий.

Как рассказала 61-летняя ведущая, в нынешние времена ей, как и многим жителям нашей страны, потребовалась помощь, чтобы справиться с тревогой из-за происходящих сейчас событий. По ее словам, единственный способ преодолеть негативные эмоции — это высокая физическая активность, которая позволяет работающим мышцам сжигать гормоны стресса.

Чтобы добиться подобного эффекта, Елена Васильевна в одной из известных клиник присоединилась к группе пациентов, которых ее коллеги-врачи учат бороться со стрессом с помощью многочисленных физических упражнений.