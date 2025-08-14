Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда

В 2019-м западная пресса в один голос юморила: а что, если новый Джеймс Бонд окажется… рыжим по причине «а почему бы и нет?». Прошло шесть лет, и, похоже, шутка превращается в пророчество — пусть и с солидной задержкой.

По данным The Hollywood Reporter, на роль 007 в грядущем фильме пробовался 37-летний британец Скотт Роуз-Марш. Имя, мягко говоря, не на слуху, а фото актера до недавнего времени невозможно было найти даже на IMDb.

Его фильмография — парочка британских криминальных драм, участие в валлийском сериале Yr Amgueddfa (прочли с первого раза, не сломав язык? Завидуем!) и небольшая роль с Эдом Вествиком. Но если слухи подтвердятся, он станет первым рыжим Бондом в истории франшизы.

Фанаты, конечно, ждали громкого анонса, ведь до этого в списке возможных имен фигурировали Том Холланд, Харрис Дикинсон, Джейкоб Элорди — словом, молодые звезды, которых знают и без афиш с пистолетом в руке. А тут — актер, которого большинство зрителей вряд ли узнает на улице.

Впрочем, франшиза уже не раз шла этим путем. Когда Дэниела Крэйга назначили на роль в 2005-м, он тоже не был голливудским титаном — и, кстати, его «неправильный» блонд вызвал бурю возмущения у пуристов. В итоге же Крэйг стал одним из самых любимых Бондов за всю историю.

С Роуз-Маршем может случиться то же самое — или же его имя останется в числе десятков «почти Бондов», которых мы обсуждали, но так и не увидели в культовом смокинге. Пока же ясно одно: охота на нового агента 007 продолжается, и она становится все непредсказуемее.

