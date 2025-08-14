Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда

Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда

14 августа 2025 11:21
Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда

Сходство, причем, далеко не во внешности.

В 2019-м западная пресса в один голос юморила: а что, если новый Джеймс Бонд окажется… рыжим по причине «а почему бы и нет?». Прошло шесть лет, и, похоже, шутка превращается в пророчество — пусть и с солидной задержкой.

По данным The Hollywood Reporter, на роль 007 в грядущем фильме пробовался 37-летний британец Скотт Роуз-Марш. Имя, мягко говоря, не на слуху, а фото актера до недавнего времени невозможно было найти даже на IMDb.

Его фильмография — парочка британских криминальных драм, участие в валлийском сериале Yr Amgueddfa (прочли с первого раза, не сломав язык? Завидуем!) и небольшая роль с Эдом Вествиком. Но если слухи подтвердятся, он станет первым рыжим Бондом в истории франшизы.

Фанаты, конечно, ждали громкого анонса, ведь до этого в списке возможных имен фигурировали Том Холланд, Харрис Дикинсон, Джейкоб Элорди — словом, молодые звезды, которых знают и без афиш с пистолетом в руке. А тут — актер, которого большинство зрителей вряд ли узнает на улице.

Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда

Впрочем, франшиза уже не раз шла этим путем. Когда Дэниела Крэйга назначили на роль в 2005-м, он тоже не был голливудским титаном — и, кстати, его «неправильный» блонд вызвал бурю возмущения у пуристов. В итоге же Крэйг стал одним из самых любимых Бондов за всю историю.

С Роуз-Маршем может случиться то же самое — или же его имя останется в числе десятков «почти Бондов», которых мы обсуждали, но так и не увидели в культовом смокинге. Пока же ясно одно: охота на нового агента 007 продолжается, и она становится все непредсказуемее.

Ранее мы писали: Ксеноморфов мало, смысла еще меньше: посмотрел первые серии «Чужой: Земля», и досматривать последние — желания ноль (откуда рейтинг 93%?)

Фото: Кадр из фильма «Не время умирать» (2021)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться Читать дальше 13 августа 2025
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Читать дальше 15 августа 2025
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак) Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак) Читать дальше 12 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы Читать дальше 11 августа 2025
Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться Читать дальше 11 августа 2025
С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей С женской Черной пантерой, но без Человека-паука: в новых «Мстителях» вернется Крис Эванс, но в пролете останутся сразу 4 любимца зрителей Читать дальше 11 августа 2025
«Буду там завтра»: Бролин готов снова стать Таносом в новых «Мстителях» — и у братьев Руссо есть три способа вернуть злодея в MCU «Буду там завтра»: Бролин готов снова стать Таносом в новых «Мстителях» — и у братьев Руссо есть три способа вернуть злодея в MCU Читать дальше 10 августа 2025
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше