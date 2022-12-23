Впервые такая красивая: народ ахнул от неожиданного образа Волочковой (фото)
Поклонники остались в восторге от преображения знаменитости.
Анастасия Волочкова взбудоражила пользователей Сети своим ярким перевоплощением. Балерина стала гостьей премии «Предприниматель года 2022», на которой блистала элегантным нарядом. Для торжественного мероприятия артистка выбрала белоснежные брюки и черную блузку, которые добавили ей изящества.
Как уверены пользователи Сети, знаменитость, имя которой в последние месяцы связано лишь со скандалами, давно не появлялась в таком эффектном наряде. В комментариях они осыпали балерину комплиментами, отметив ее красоту.
«Стилисту большое уважение», «Можете же достойно выглядеть!», «Наконец-то одели в нормальную одежду! Хоть на женщину стала похожа приличную», — делятся мнением поклонники.
Также многие призвали Волочкову полностью пересмотреть гардероб и отказаться от противоречивых образов, которые она выбирает в последнее время.