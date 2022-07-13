«Впервые стало страшно»: признание покинувшей страну Седоковой вызвало оторопь

Анна Седокова рассказала, с какими сложностями столкнулась во время жизни в США. Подробностями ситуации знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

Как призналась артистка, она является большой поклонницей пеших прогулок. Однако далеко не всегда ее путешествия заканчиваются удачно. Не так давно певица оказалась в районе, который до этого считала весьма безопасным. В этот же раз исполнительница к своему удивлению и страху столкнулась с агрессивно настроенными бездомными и едва спаслась в местной аптеке.

«Вчера мне впервые стало страшно идти», — рассказывает Седокова.

Прогулка, как призналась артистка, произвела на нее весьма пугающий эффект, ведь еще не так давно она была уверена в благополучности этого места. Певица не ожидала столкнуться с такой опасностью во время обычной дневной прогулки.