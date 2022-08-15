Впервые признался: почему Ряшенцев ненавидел своих легендарных «Трех мушкетеров»

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», вышедший в прокат в 1978 году, практически сразу стал классикой советского кинематографа. Фильм прославил весь актерский состав, а композиции, прозвучавшие в нем, стали народными хитами. Однако, как оказалось, создатели картины, в отличие от зрителей, не испытывали безумный восторг. По словам поэта Юрия Ряшенцева, первые несколько лет он ненавидел свой фильм.

Как рассказал Ряшенцев, картина была продолжением спектакля, который с триумфом шел на сцене «Театра юного зрителя». И если в постановке авторам удалось с иронией показать советскому зрителю проблемы Франции, то в фильме все было представлено намного серьезнее.

«Спектакль был насквозь ироничен и слегка отстранен от реальности... И вот этой самой иронии в фильме мы не обнаружили», — признался Ряшенцев изданию Portal-kultura .

Однако со временем, по словам собеседника издания, он все-таки привык к киноленте. Теперь он относится к ней значительно лучше и не испытывает сильных негативных эмоций.