Впервые появился на публике: народ ахнул, увидев звезду «Кита» без накладного живота (фото)

Брендан Фрейзер стал триумфатором церемонии «Оскар». Актер получил заветную статуэтку за главную роль в душещипательной драме «Кит». Эта награда не просто стала первой в его карьере, но и ознаменовала возвращение артиста в мир кино.

Картина Даррена Аронофски рассказывает о профессоре литературы Чарли, который страдает от ожирения. Когда-то он бросил свою семью, а теперь пытается наладить отношения с дочерью. В «Ките» Брендон снимался в костюме в виде человеческой кожи. На Фрейзера «надели» двойной подбородок, живот, бедра. Костюм весил 136 килограммов. На экране Чарли выглядел болезненным и необъятным человеком, на которого невозможно смотреть без слез.

Многие были уверены, что в реальности Брендан недалеко ушел от своего образа. Их удивлению не было предела, когда актер впервые появился на публике после затяжной тишины: артист заметно постройнел, избавился от двойного подбородка и вернул былое обаяние.

Фрейзер не снимался на протяжении десяти лет. После экстремальных съемок в экшене «Мумия» актер перенес несколько операций на позвоночнике. Затем последовала затяжная депрессия, которая привела к потере формы. Из привлекательного красавчика Брендан превратился в обрюзгшего толстяка. Карьера Фрейзера резко пошла под откос. Но время все расставило по своим местам, ведь Брендан доказал, что его рано списывать со счетов.