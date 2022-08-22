Впервые появился на публике без парика: правду о состоянии Малахова слили в Сеть

Вот уже несколько месяцев фанаты активно обсуждают состояние здоровье Андрея Малахова. Как уверены поклонники, телеведущий страдает от серьезных болезней, поэтому вынужден носить парик. Сам Малахов при этом никак не комментирует ситуацию, однако не так давно смог одним появлением на публике доказать, что все домыслы не являются правдой.

Несколько дней назад знаменитость появился на одном из мероприятий в Калужской области. Телеведущий провел день здоровья и предстал перед фанатами с обновленной прической. Малахов отказался от длинной стрижки, что сразу сделало его моложе на несколько лет.

При этом на многочисленных фотографиях, которые опубликовала пресс-служба местного правительства, можно заметить, что о парике не может быть и речи. У Малахова все такие же густые волосы, поэтому он точно не страдает от облысения.