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Впервые после развода Усманов публично обратился к Винер: от слов мурашки

3 августа 2023 18:15
Впервые после развода Усманов публично обратился к Винер: от слов мурашки

Миллиардер выступил с откровенным признанием.

Весной прошлого года общественность была поражена новостью о том, что Ирина Винер рассталась с Алишером Усмановым. Супруги состояли в браке на протяжении 30 лет. На днях впервые после развода бизнесмен оставил публичное обращение к бывшей супруге.

Повод для этого оказался веским. Тренер по художественной гимнастике отметила свой 75-летний юбилей, и Усманов не мог проигнорировать это событие. В видеоинтервью, которое показали в эфире шоу «Малахов», он оставил в адрес именинницы слова, от которых мурашки по коже.

Усманов признался, что Винер сумела стать целым миром не только для своих учениц и для него самого, но и для своей страны.

«Это качество дано избранным женщинам», — подчеркнул предприниматель из списка Forbes.

Добавим, что многие продолжают гадать, что же послужило причиной разрыва одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Как бы там ни было, сомнений в том, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, не остается.

Фото: Legion-Media, Photoagency Interpress/Global Look Press/Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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