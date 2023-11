Впервые полностью голый: это выступление певца SHAMAN люди еще не скоро забудут (видео)

Пусть SHAMAN и исполняет патриотические песни, ему не чужды эпатажные выходки. Зрители уже долгое время не понимают, зачем во время выступлений артист засовывает микрофон в кожаные брюки и изображает странные жесты. Недавно в Интернет просочилось пикантное видео с участием знаменитости.

Ярослав Дронов с уважением относится к творчеству группы Queen и во многом подражает ее покойному солисту Фредди Меркьюри. Однако певец решил показать свою любовь к коллективу весьма нестандартным способом.

SHAMAN записал ролик из ванной. На кадрах обнаженный артист открывает рот под хит группы The Show Must Go On, используя лейку душа в качестве микрофона. Неизвестно, предназначалось ли видео для широкой публики, однако после публикации некоторые фанаты разочаровались в кумире. На скандальном видео Дронов совсем не кажется таким скромником, каким он предстает в интервью.