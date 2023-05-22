Впервые озвучена причина смерти мужа Гурцкой: в это трудно поверить

Пока Диана Гурцкая пытается прийти в себя после смерти мужа, происшествие начинает обрастать первыми подробностями. Ранее сообщалось, что Петр Кучеренко умер на борту самолета, когда возвращался из командировки. Врачи пытались спасти его, но, увы, безуспешно. Знакомые покойного отмечали, что политик в последнее время чувствовал себя хорошо и редко жаловался на здоровье. Как тогда так вышло, что 46-летний мужчина внезапно скончался?

Пиар-директор семьи певицы предполагает, что все дело в невероятных нагрузках. Он постоянно работал и совсем не щадил себя. Мало кто выдержал бы подобный ритм. Увы, заместитель министра науки и высшего образования РФ не стал исключением.