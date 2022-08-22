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Впервые обратился к россиянам: Ургант не стал молчать о планах на будущее

22 августа 2022 10:15
Впервые обратился к россиянам: Ургант не стал молчать о планах на будущее

Телеведущий признался, какой вопрос волнует его больше всего.

Поклонники заждались новостей от пропавшего с радаров Ивана Урганта. После того, как шоу знаменитости исчезло с телеэкранов, он предпочитает не распространяться о своей личной и творческой жизни. Однако недавно телеведущий сделал исключение и не смолчал о планах на будущее, впервые за долгое время обратившись к россиянам.

В аккаунте образовательной платформы GeekBrains в социальной сети «ВКонтакте» Ургант пригласил фанатов на образовательное шоу «Путь в IT», которое проведет вечером 26 августа. Ведущий отметил, что вместе с известными предпринимателями будет разбирать главные вопросы и аспекты, касающиеся работы в сфере информационных технологий.

Впервые обратился к россиянам: Ургант не стал молчать о планах на будущее

Ургант не стал отрицать, что больше всего его волнует вопрос о том, почему специалисты IT «так много зарабатывают». Тем самым он вновь подогрел слухи о своем плачевном положении. Многие уверены, что, оставшись без работы на телевидении, ведущий столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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