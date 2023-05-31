Впереди не одна операция: Киркоров вышел на связь из клиники с прощальной речью

«Страна должна знать своих героев в лицо!» — именно так начал загадочное видеообращние к поклонникам в соцсетях Филипп Киркоров.

Однако артист вовсе не отправился отдавать долги родине. Он по проторенной дорожке поехал в клинику пластической хирургии.

Поп-король начал себя «перекраивать» и явно уже не может остановиться, ведь плотно сидит «на игле» косметологических и хирургических метаморфоз. Фанаты даже вычислили клинику и известного пластического хирурга, которому она принадлежит.

Теперь поклонники растеряны и гадают о том, что же еще собирается подвергнуть жесткому тюнингу отказывающийся стареть Киркоров. Ведь кажется, что на его многострадальных лице и теле уже и живого места не осталось.