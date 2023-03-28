Впечатлительным не читать: ужасные диеты, популярные в прошлом

Проблема лишнего веса не тенденция последних лет. На протяжении нескольких веков жители разных стран старались соответствовать стандартам красоты и добивались этого порой опасными методами.

Так, еще в начале XIX века была весьма популярна уксусная диета. Ее активно придерживался лорд Байрон и рекомендовал всем своим последователям и друзьям. Суть ее заключалась в том, что перед каждым приемом пищи необходимо выпивать кислоту, разведенную в воде, и опускать пищу в уксус. Считалось, что это помогает сбить аппетит и избавиться от лишнего веса, но с годами ученые опровергли этот метод.

В это же время в Великобритании использовали мышьяк, чтобы привести тело в форму. Считалось, что яд в малых дозах помогает ускорить метаболизм, однако на самом деле люди рисковали умереть, а при длительном употреблении мышьяк вызывал рак, диабет или цирроз печени.

Для похудения использовался и табак. В прошлом веке компании-производители сигарет начали рекламировать свою продукцию как способ избавиться от ненужных килограммов. Якобы никотин отбивает аппетит, а особенно тягу к сладкому и выпечке.

Самой же опасной была диета с применением ленточных червей. Паразитов глотали, и они должны были препятствовать набору веса. При достижении необходимых результатов нужно было выпить специальную антипаразитную таблетку, чтобы избавиться от них.

Этот способ в итоге обрел популярность на долгие годы. До сих пор можно встретить подобные предложения, которые, как уверяют ученые, могут привести к весьма серьезным проблемам со здоровьем.