Впечатлительным не читать: что за история легла в основу сериала «И все-таки я люблю…»

Мелодраматическому сериалу о трагедии переехавшей из глубинки в Москву девушки (Татьяны Арнтгольц) исполняется 15 лет. Поломанные судьбы, козни завистников и интриги — зрителям могло показаться, что в жизни так не бывает, однако в основу проекта легла реальная история.

«И все-таки я люблю...» снят по роману писательницы Елены Харьковой. В интервью «Казанским ведомостям» она рассказывала, что сюжет буквально выстрадала. Идея пришла к ней, когда она увидела по телевизору программу, в которой обсуждали, надо ли разрешать иностранцам усыновлять российских детей.

В числе прочего там показали реальный сюжет о спившейся маме с ребенком. Маргинализованная, возможно, бездомная родительница сидела на вокзале, а дочка пыталась расчесать ее сбитые в колтуны волосы. История настолько поразила автора, что она решила написать об этом любовный роман.

Тонкий психологизм, тщательно выписанные персонажи и живые эмоции героев принесли труду Харьковой премию, а через четыре года Сергей Гинзбург его экранизировал.