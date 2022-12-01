«Впала в детство»: 48-летнюю Натали теперь не узнать (фото)

Натали любят не только за ее песни и вокальные данные, но и за нежный образ ранимой блондинки. Артистка решила распрощаться с имиджем, которому была верна долгие годы. Теперь знаменитость стала совсем другой.

Результат своего преображения Натали продемонстрировала публике в социальных сетях. Исполнительница хита «Ветер с моря дул» опубликовала фотографии, где показалась с новой короткой стрижкой.

Певица, которую теперь просто не узнать, отдала предпочтение розовому оттенку волос. Вдобавок к этому она выбрала голубые тени для глаз и нежно-розовую помаду. Такой стиль 48-летней Натали понравился далеко не всем: подписчики решили, что все это явно не по возрасту и не к лицу звезде.