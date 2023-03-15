Впадете в ступор, увидев девушку с самыми большими губами в мире: она хочет их еще увеличить

Андреа Иванова известна как обладательница самых больших губ в мире. В течение многих лет девушка оказывалась на столе у пластических хирургов, изменяя их форму. Но, как оказалось, она недовольна результатом и собирается вновь исправлять свою внешность.

По словам Ивановой, она так и не приблизилась к своему идеалу, к куклам линейки Bratz, поэтому намерена и дальше ходить на процедуры. Она собирается каждый месяц вводить себе дополнительные филлеры, чтобы сделать губы еще больше.

«Я хочу увеличивать губы и дальше, поэтому продолжу делать инъекции, чтобы сделать их более пухлыми», — признавалась Андреа.

При этом ее не волнует критика пользователей Сети, которые призывают ее остановиться на достигнутом. Также ее не останавливают и рекомендации врачей, которые уверены, что дополнительные инъекции могут привести к непоправимым последствиям для девушки, ведь губы просто порвутся.