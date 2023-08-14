Возят на коляске, скрывают синяки: с вдовой Миронова случилась беда

После трагической смерти Андрея Миронова в 1987 году его жена Лариса Голубкина оставалась безутешной. В браке с артистом она прожила всего 10 лет, а вот статус его вдовы хранит до сих пор.

Последние годы звезда театра уже не работает. Всему виной многочисленные проблемы со здоровьем. Два года назад она получила сложный перелом шейки бедра, после которого очень долго восстанавливалась. На некоторое время Голубкина поселилась в специальном оздоровительном комплексе в Подмосковье, чтобы за ней могли ухаживать специалисты.

Но на этом проблемы не закончились. Голубкина постоянно страдает от приступов гипертонии, а недавно она сильно упала. 83-летнюю артистку привезли на обследование в Сеченовскую больницу. Для комфорта и безопасности звезда передвигалась по коридорам на инвалидной коляске. Но это не спасло ее от несчастья.

Голубкина неудачно наклонилась и упала из коляски. Травмы оставили на лице артистки синяки. По ее словам, сейчас здоровью ничего не угрожает, но она осталась под присмотром врачей в клинике.