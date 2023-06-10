Возвращение Пугачевой в Россию вопрос решенный: что известно на данный момент

Алла Пугачева не посвящает соотечественников в свои планы. Певица вместе с семьей уехала в Израиль, вскоре после чего появились слухи, что она продала замок в деревне Грязь. Это окончательно убедило публику в том, что звезда не намерена возвращаться обратно.

Теперь же появилась инсайдерская информация, согласно которой приезд знаменитости в Россию лишь вопрос времени. Вопреки пересудам, Примадонна не стала сжигать все мосты. Как поведал приближенный к знаменитости источник в беседе с «Московским комсомольцем», Пугачева отказалась от продажи элитной недвижимости. Дом, в котором артистка прожила столько лет, слишком ей дорог, чтобы передать его новому владельцу.

Кроме того, инсайдер подчеркнул, что Алла Борисова не придает большого значения тому, что говорят за ее спиной. У знаменитости «нет ни страха, ни комплексов», поэтому она может приехать на родину, как только у нее появится такое желание.