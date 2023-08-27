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Возвращение Пугачевой в Россию уже анонсировали: готовится большой концерт

27 августа 2023 12:30
Возвращение Пугачевой в Россию уже анонсировали: готовится большой концерт

Артистка отметит важную дату с поклонниками.

Алла Пугачева уже много лет не дает концерты. Даже до отъезда из России певица предпочитала проводить время со своими детьми и молодым мужем, оставив сцену ради семьи. Но навсегда прощаться со сценой Примадонна не планирует, напротив, она анонсировала грандиозное возвращение.

Несколько лет назад в интервью федеральному каналу Алла Борисовна заявила, что в 80-й день рождения организует грандиозный концерт, который будет состоять только из ее старых песен. Для этого артистка старается поддерживать себя в форме, чтобы можно было хотя бы стоять на сцене, хотя готова выступать сидя или даже лежа.

«Если я сама не смогу петь, пусть поет зал», — заявила Пугачева.

На данный момент Алле Борисовне 74 года, поэтому ожидать концерта придется еще шесть лет. Хотя сейчас Примадонна с семьей живет в Израиле, в ее возвращении сомневаться не приходится — звезда всегда держит свое слово.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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