Возвращение Пугачевой в Россию уже анонсировали: готовится большой концерт

Алла Пугачева уже много лет не дает концерты. Даже до отъезда из России певица предпочитала проводить время со своими детьми и молодым мужем, оставив сцену ради семьи. Но навсегда прощаться со сценой Примадонна не планирует, напротив, она анонсировала грандиозное возвращение.

Несколько лет назад в интервью федеральному каналу Алла Борисовна заявила, что в 80-й день рождения организует грандиозный концерт, который будет состоять только из ее старых песен. Для этого артистка старается поддерживать себя в форме, чтобы можно было хотя бы стоять на сцене, хотя готова выступать сидя или даже лежа.

«Если я сама не смогу петь, пусть поет зал», — заявила Пугачева.

На данный момент Алле Борисовне 74 года, поэтому ожидать концерта придется еще шесть лет. Хотя сейчас Примадонна с семьей живет в Израиле, в ее возвращении сомневаться не приходится — звезда всегда держит свое слово.