Возвращение Пугачевой на родину омрачилось новым скандалом: вот что случилось

Уже почти два года, как Алла Пугачева перебралась на ПМЖ в Израиль вместе с семьей. О возвращении в Россию артистка пока не говорит: очевидно, теплые края ее абсолютно устраивают. Но недавно в Сети заговорили о скором возвращении певицы. Эту новость одобрит не каждый.

От инсайдеров стало известно, что на телевидении планируют возродить «Рождественские встречи с Пугачевой». Шоу хотят показывать на одном из федеральных каналов — тех, которые финансируются за счет налогоплательщиков, что особенно возмущает некоторых зрителей.

Сообщают, что такое возвращение объясняют высокими рейтингами подобных передач. Сама Алла Борисовна пока не дала своего согласия на участие в проекте. Предполагают, что она появится в записи. По мнению телепродюсеров, возвращение знаменитостей, переехавших за рубеж, — это именно то, что нужно народу.