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Возвращение Орбакайте в эфир омрачило одно неприятное событие: певице выдвинули ультиматум

22 ноября 2023 16:00
Возвращение Орбакайте в эфир омрачило одно неприятное событие: певице выдвинули ультиматум

Артистке пришлось пойти на жертвы.

Больше года назад Кристина Орбакайте с семьей перебралась за границу. Певица отказывается участвовать в голубых огоньках, не появляется на звездных вечеринках и тщательно скрывается от назойливых папарацци. Однако недавно исполнительница прервала молчание и порадовала поклонников новостью.

Вскоре знаменитость можно будет увидеть в эфире федерального канала. На экраны возвращается сериал «Тест на беременность». Дочь Примадонны исполнила роль Нины Артамоновой, главы медицинского центра, которая потеряла свою должность. По сюжету героине Орбакайте приходится конкурировать с амбициозной Бахметьевой в исполнении Светланы Ивановой.

Ради съемок исполнительнице пришлось существенно изменить имидж. В сериале Кристина Орбакайте предстала в виде строгой брюнетки в очках. Никакого блонда, игривых локонов и романтичных нарядов — многие телезрители не узнают звезду.

Возвращение Орбакайте в эфир омрачило одно неприятное событие: певице выдвинули ультиматум
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Кадр из сериала «Тест на беременность» (2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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