Возвращение не за горами? Урганта заметили в Останкино за работой

Иван Ургант был замечен в «Останкино». Телеведущий, предположительно, начал работу над новым проектом.

Вот уже несколько месяцев звезда не появляется на российских экранах. Шоу «Вечерний Ургант» ушло в бессрочный отпуск, а сам телеведущий начал вести закрытый образ жизни. Многие поклонники предполагали, что больше не увидят Урганта на своих экранах, однако, как оказалось, не так давно он вернулся в «Останкино».

По данным СМИ, Ургант активно начал работу над своим шоу. Якобы он уже несколько дней записывает подводки к программе. Пока неизвестно, речь идет о «Вечернем Урганте» или о новом проекте артиста.

Сам Ургант при этом продолжает хранить молчание. В начале мая он опубликовал последнюю запись в своем Telegram-канале и отметил, что о важных переменах в своей жизни будет объявлять именно на этой площадке лично.