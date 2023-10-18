Возвращение «Модного приговора» не обошлось без ложки дегтя: озвучены имена ведущих

Новые выпуски шоу «Модный приговор» не выходят уже полтора года. Еще летом стали появляться слухи о скором возобновлении съемок. Теперь точно известно — популярная передача вернется уже этой осенью.

Правду раскрыл бывший сотрудник телеканала. По его словам, пока точно нельзя сказать, останется ли программа в ежедневном формате или будет выходить только по выходным. Это был один из возможных вариантов.

Не все ведущие шоу снова появятся в кадре. Источник издания «Комсомольская правда» рассказал, что Юлия Барановская точно продолжит участие в программе. Вероятнее всего, компанию ей составит Эвелина Хромченко. А вот Надежду Бабкину увидеть не удастся: после остановки съемок она быстро нашла себе новую работу в аналогичном проекте, а за побег ее вряд ли простили. Главного судью в «Модный приговор» тоже придется поискать: Александр Васильев к этой роли не вернется.