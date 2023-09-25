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Возвращение Холмса сорвалось из-за Ливанова: ахнете, узнав причину отказа

25 сентября 2023 10:45
Возвращение Холмса сорвалось из-за Ливанова: ахнете, узнав причину отказа

Актер мог стать звездой Голливуда.

Как для каждого российского зрителя, так и для жителей других постсоветских стран каноничным Шерлоком является Василий Ливанов. У артиста были все шансы стать всемирно известным в этой роли, но принципы заставили его отказаться.

О советском актере был наслышан прославленный американский режиссер Гай Ричи. В 2009 и 2011 годах он выпустил две экранизации романов Артура Конан Дойла о знаменитом сыщике. Изначально он рассчитывал позвать Ливанова в свою картину, но артист не согласился даже рассматривать это предложение.

Когда Ричи прилетел в Москву, он хотел обсудить с Василием Борисовичем свой проект. Но, когда Ливанову позвонили и пригласили на ужин с режиссером, тот отклонил приглашение. Артист ответил, что вообще-то ужинает он со своими друзьями. Поэтому режиссеру пришлось возвращаться на родину ни с чем.

Фото: Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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