Возвращение Холмса сорвалось из-за Ливанова: ахнете, узнав причину отказа

Как для каждого российского зрителя, так и для жителей других постсоветских стран каноничным Шерлоком является Василий Ливанов. У артиста были все шансы стать всемирно известным в этой роли, но принципы заставили его отказаться.

О советском актере был наслышан прославленный американский режиссер Гай Ричи. В 2009 и 2011 годах он выпустил две экранизации романов Артура Конан Дойла о знаменитом сыщике. Изначально он рассчитывал позвать Ливанова в свою картину, но артист не согласился даже рассматривать это предложение.

Когда Ричи прилетел в Москву, он хотел обсудить с Василием Борисовичем свой проект. Но, когда Ливанову позвонили и пригласили на ужин с режиссером, тот отклонил приглашение. Артист ответил, что вообще-то ужинает он со своими друзьями. Поэтому режиссеру пришлось возвращаться на родину ни с чем.