«Возвращаться не хочу»: Киркоров разоткровенничался о жизни за границей

Несколько недель назад Филипп Киркоров вместе с семьей отправился в Грецию. Знаменитость наслаждался средиземноморским курортом, но все же возвращался в Россию ради неотложных дел, прилетая то в Москву, то в Санкт-Петербург. Но недавно певец признался, что устал от постоянных и утомительных поездок.

Как рассказал артист в социальных сетях, он в большом восторге от Греции, где проводит уже не один отпуск. И совсем не хочет в Москву, несмотря на близких друзей и большой особняк, в котором живет последние годы.

«Я лежу, что-то там смотрю и смотрю и возвращаться не хочу», — заявил артист.

Публикация удивила поклонников Киркорова. Кто-то осудил его за попытку эмиграции. Другие же отметили, что прекрасно его понимают, ведь курорты Греции намного лучше приспособлены к летней жаре, чем густонаселенная Москва.