Возвращается на круги своя: Нагиев опять появится в эфире, но есть один подвох

За последние два года Дмитрий Нагиев почти не появлялся в информационном поле. Знаменитость не видно на телевидении, на светских раутах и в социальных сетях. Поклонники беспокоились, куда же пропал кумир миллионов. Публика уже отчаялась вновь увидеть звезду, как появились радостные новости.

Актер снялся в сериале «Кто быстрее?» режиссера Ивана Снежкина, который выйдет в эфир уже в следующем году. Нагиев воплотил на экране образ сурового криминального авторитета. Только есть загвоздка: проект выходит не на федеральном канале, где много лет работал шоумен, а у конкурентов.

Поклонникам не стоит надеяться, что Дмитрий Нагиев в скором времени появится в любимых программах «Голос» и «Две звезды». А новый сериал станет утешительным призом для тех, кто успел соскучиться по брутальному ведущему.