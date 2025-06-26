Возвращаемся на кухню 20 лет спустя: «Рататуй» получит сиквел, о котором никто не просил — и у него уже есть серьезная проблема

Когда-то в Париже один крысеныш доказал миру, что «готовить может каждый». А теперь, почти 20 лет спустя, ему, похоже, снова дадут шумовку в лапы. По информации проверенного голливудского инсайдера Джеффа Снайдера, на медленном огне уже томится сиквел к «Рататую». Тому самому, где крыса учила повара кулинарить, а нас — верить в чудо.

На первый взгляд, звучит как праздник живота, но по факту пахнет подогретой в микроволновке рыбой.

Во-первых, это уже не первое «обновление» старого меню. После мощного выстрела «Головоломки 2» (больше 1,7 миллиарда в прокате!), Pixar пошел по проторенной дорожке: «История игрушек 5», «Суперсемейка 3», «Тайна Коко 2»... И теперь вот — «Рататуй». Второе блюдо, которого, кажется, особо никто не заказывал, но раз принесли — посмотрим, что там под крышкой.

С одной стороны — понятно, почему так. Новые проекты студии, вроде «Элементарно», «Элио» и «Луки», получались симпатичными, но до культового статуса и кассовых рекордов им явно далековато. Ностальгия продается лучше. Особенно, когда у Disney сейчас... скажем так, временные сложности с самоопределением.

Но вот в чем загвоздка: «Рататуй» — не просто красивая история. Это изящное кино о призвании и смирении. Оно было тонким, как шкурка трюфеля, и нежным, как мусс под винным соусом. А теперь есть риск, что вместо деликатеса нам предложат жирный фан-сервис: громкий, пестрый, безопасный.

Пока неизвестно, вернется ли к сиквелу Брэд Берд — режиссер, который сделал оригинал таким, каким мы его любим. И если нет — то хочется задать лишь один вопрос: а кто тогда, простите, будет готовить?

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