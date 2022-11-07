Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Возрастные изменения? Экстремально преобразившаяся Мадонна ужаснет каждого

Возрастные изменения? Экстремально преобразившаяся Мадонна ужаснет каждого

7 ноября 2022 13:45
Возрастные изменения? Экстремально преобразившаяся Мадонна ужаснет каждого

Звезда вновь поэкспериментировала со своим лицом.

За сольную карьеру Мадонна успела сколотить целое состояние, которое теперь тратит на пластические операции и услуги косметологов. Когда-то певица восхищала всех своей внешностью, но теперь то, как выглядит звезда, приводит поклонников в ужас.

В погоне за молодостью исполнительница готова буквально на все. Мадонна активно ведет социальные сети, выкладывая провокационные фото и видео. Знаменитость всячески пытается скрыть возрастные изменения, вот только сделать это ей не удается.

Возрастные изменения? Экстремально преобразившаяся Мадонна ужаснет каждого

На днях она опубликовала ролик, при записи которого наложила на себя специальный фильтр, искривляющий рот и добавляющий к коже лица веснушки. Преобразившаяся Мадонна вызвала оторопь у интернет-пользователей. Многие из них призывают артистку остановиться, однако она, судя по всему, и не думает прислушиваться к этим просьбам.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video