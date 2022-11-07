Возрастные изменения? Экстремально преобразившаяся Мадонна ужаснет каждого

За сольную карьеру Мадонна успела сколотить целое состояние, которое теперь тратит на пластические операции и услуги косметологов. Когда-то певица восхищала всех своей внешностью, но теперь то, как выглядит звезда, приводит поклонников в ужас.

В погоне за молодостью исполнительница готова буквально на все. Мадонна активно ведет социальные сети, выкладывая провокационные фото и видео. Знаменитость всячески пытается скрыть возрастные изменения, вот только сделать это ей не удается.

На днях она опубликовала ролик, при записи которого наложила на себя специальный фильтр, искривляющий рот и добавляющий к коже лица веснушки. Преобразившаяся Мадонна вызвала оторопь у интернет-пользователей. Многие из них призывают артистку остановиться, однако она, судя по всему, и не думает прислушиваться к этим просьбам.