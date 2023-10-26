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Возрастная любовница сразу поняла, что она не нужна Сихарулидзе: выдала одна деталь

26 октября 2023 14:45
Возрастная любовница сразу поняла, что она не нужна Сихарулидзе: выдала одна деталь

Бедняжка не надеялась на большее.

Когда-то Антон Сихарулидзе удивлял публику своими спортивными достижениями, однако после завершения карьеры олимпийский чемпион попадает в заголовки СМИ благодаря бурной личной жизни. Сначала скоротечный брак с дочерью миллиардера, а потом отношения с женщиной старше себя.

В 2014 году у фигуриста родился первенец Георгий. Мамой мальчика стала никому не известная Виктория Шаманская. Дама, которая старше возлюбленного на четыре года, работала управляющей бутика. Спустя два года у пары родился второй малыш, которого назвали Виктор.

Тем не менее Сихарулидзе не спешит вести избранницу под венец. По словам близкого окружения, Виктория и не рассчитывает стать официальной супругой прославленного спортсмена, ведь она совершенно обычная женщина. Но в то же время бедняжка любит своего избранника и мечтает о заветном предложении.

Возрастная любовница сразу поняла, что она не нужна Сихарулидзе: выдала одна деталь
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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