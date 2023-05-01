Возраст заявил о себе: вдова Караченцова появилась на публике после скандала

В свои 73 года Людмила Поргина не сидит без дела. Артистка стала завсегдатаем различных телевизионных шоу, а вот на сцену «Ленкома» практически не выходит.

Ранее вдова Николая Караченцова выступила против Марка Варшавера. Знаменитость обвинила его в том, что он дает ей исключительно эпизодические роли. Директор театра не согласился с претензиями артистки, на фоне чего случился скандал.

Не успело стихнуть обсуждение этого инцидента, как Поргина вновь появилась на публике и привлекла к себе всеобщее внимание. Оскандалившаяся актриса засветилась в студии программы «Звезды сошлись», чем вновь заставила интернет-пользователей говорить о себе.

Многих удивил внешний вид знаменитости, которая показалась в эфире с пышной укладкой и ярким макияжем. Одни заметили, что возраст актрисы заявил о себе, а другие пришли к выводу о том, что ровесницы Поргиной могут ей только позавидовать.