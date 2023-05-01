Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Возраст заявил о себе: вдова Караченцова появилась на публике после скандала

Возраст заявил о себе: вдова Караченцова появилась на публике после скандала

1 мая 2023 15:50
Возраст заявил о себе: вдова Караченцова появилась на публике после скандала

Внешний вид актрисы стал предметом обсуждения в Сети.

В свои 73 года Людмила Поргина не сидит без дела. Артистка стала завсегдатаем различных телевизионных шоу, а вот на сцену «Ленкома» практически не выходит.

Ранее вдова Николая Караченцова выступила против Марка Варшавера. Знаменитость обвинила его в том, что он дает ей исключительно эпизодические роли. Директор театра не согласился с претензиями артистки, на фоне чего случился скандал.

Не успело стихнуть обсуждение этого инцидента, как Поргина вновь появилась на публике и привлекла к себе всеобщее внимание. Оскандалившаяся актриса засветилась в студии программы «Звезды сошлись», чем вновь заставила интернет-пользователей говорить о себе.

Возраст заявил о себе: вдова Караченцова появилась на публике после скандала

Многих удивил внешний вид знаменитости, которая показалась в эфире с пышной укладкой и ярким макияжем. Одни заметили, что возраст актрисы заявил о себе, а другие пришли к выводу о том, что ровесницы Поргиной могут ей только позавидовать.

«Она объективно хорошо выглядит. Все-таки загар и хорошее окрашивание в возрасте украшают», «Молодец, ухаживает за собой», «Все мы будет старыми, но такими не все», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Звезды сошлись»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video