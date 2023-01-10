Возраст выдал один кадр: молодящуюся звезду сериала «Элен и ребята» подняли на смех (фото)

Сериал «Элен и ребята» вышел на экраны в 90-е, но и не думает терять свою популярность. Многие зрители до сих пор с огромным интересом наблюдают за жизнью главных героев, которые когда-то были невероятно молоды и привлекательны. Но теперь все изменилось.

История получила свое продолжение в новом проекте под названием «Тайны любви», который выходит в эфир вот уже более 10 лет. В кадре Патрик Пьюдеба, исполнивший роль Николя, и Элен Ролле уже совсем другие.

Особенно сильно изменилась Ролле — от миловидной блондинки с ямочками на щеках, внешность которой заставляла мужские сердца биться чаще, не осталось и следа. Артистка заметно поправилась, за что многие в Сети подняли ее на смех. В свои 55 лет звезда экрана пытается молодиться, но безуспешно: годы неумолимо берут свое.

К слову, не так давно канал, транслирующий «Тайны любви», перенес проект, затянувшийся на 30 сезонов, на менее востребованное время в сетке вещания. По всей видимости, зрители попросту устали наблюдать в кадре увядающую Элен, из-за чего рейтинги сериала в последнее время оставляют желать лучшего.