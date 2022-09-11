Возраст выдал один кадр: экстремально омолодившуюся вдову Кобзона разоблачили

Нелли Кобзон приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной 85-летнему юбилею ныне покойного Иосифа Кобзона. Фотографию, сделанную за кулисами шоу, в социальных сетях опубликовала Надежда Бабкина, которая тоже побывала в студии.

Подписчики артистки пришли в восторг, отметив, что вдова музыканта в 71 год выглядит великолепно. Для съемок в шоу она распустила свои длинные светлые волосы и сделала макияж с акцентом на губы. На вид Кобзон было трудно дать больше 55 лет.

«Необыкновенная Нелли Кобзон», «Нелли прямо расцвела», — подметили фолловеры Бабкиной. Однако затем экстремально омолодившуюся Нелли Михайловну разоблачили: ее истинный возраст выдала одна деталь, попавшая в кадр.