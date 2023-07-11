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Возраст Валерии выдает лишь одна деталь: не повторяйте ее ошибку

11 июля 2023 18:15
Возраст Валерии выдает лишь одна деталь: не повторяйте ее ошибку

Поклонники заметили главный недостаток певицы.

Валерии уже исполнилось 55 лет, но выглядит она намного моложе. Женщина не входит в число поклонниц пластической хирургии, предпочитая ей правильное питание, занятия спортом и уход за собой. Своим примером певица в очередной раз доказывает: искусственное омоложение всегда проигрывает здоровому образу жизни.

Поклонники не устают восхищаться как стильными образами Валерии, так и ее отличной внешностью. Даже без фильтров и макияжа супруга Иосифа Пригожина выглядит на десяток лет моложе, чем указано в ее паспорте.

И все-таки одна деталь в ее внешности выдает настоящий возраст певицы. На новом фото в ее микроблоге подписчики заметили один изъян. Кожа на руках Валерии кажется намного старше, чем на ее лице: она утратила рельеф, а на кистях отчетливо проступают вены.

Это не мешает фанатам оставлять десятки восторженных комментариев под фото любимой артистки. Но пример Валерии напоминает, что антивозрастной уход нужен не только лицу, но и всему телу.

Возраст Валерии выдает лишь одна деталь: не повторяйте ее ошибку
Фото: Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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