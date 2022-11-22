Возраст уже не скрыть: что прячет Жади из «Клона» под тонной грима (видео)

Джованна Антонелли для большинства россиян так и осталась знойной марокканкой Жади из сериала «Клон». Молодая страстная брюнетка покоряла всех своей красотой и виртуозным танцем живота. Но это было 20 лет назад.

Теперь актриса уже не может похвастаться былым очарованием. Антонелли является активной пользовательницей социальных сетей, где не боится показаться перед публикой в неподобающем виде. Например, на днях звезда опубликовала видео, в кадрах которого показала, что прячет под тонной грима.

Возраст знаменитости становится все труднее скрыть под макияжем или фильтрами. Заметно, что 46-летняя Антонелли несколько поправилась, а ее лицо начинает покрываться морщинами. При этом артистка не скрывает, что работа уже не дается ей так легко, как прежде. В кадре ролика она потирает висок, явно намекая на то, что едва может справиться с головной болью в разгар рабочей субботы.