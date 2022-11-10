Возраст уже не скрыть: честное фото Жади из «Клона» в купальнике вызвало оторопь

Джованна Антонелли больше не похожа на ту самую знойную марокканку Жади из сериала «Клон». В кадре актриса очаровывала зрителей своей красотой: она виртуозно исполняла танец живота и была главной мечтой мужчин.

Однако с тех пор утекло немало воды. Сегодня артистке 46 лет, она сильно изменилась. Звезда ведет социальные сети, где делится с поклонниками своими снимками. Глядя на них, фанаты отмечают, что возраст знаменитости уже не скрыть.

Недавно Антонелли показала подписчикам честные фотографии, на которых запечатлена в купальнике. В подписи к кадрам она уточнила, что взяла небольшой и вполне заслуженный перерыв от работы. Интернет-пользователи принялись обсуждать увиденное, отметив, что фигура актрисы оставляет желать лучшего.

«Видно, что никакого фотошопа. Есть морщины и рыхлый живот», — подчеркнул один из фолловеров. В то же время были и такие поклонники, которые пришли к выводу, что для своих лет звезда экрана выглядит не так уж и плохо.