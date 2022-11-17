Возраст самого юного призера Олимпиады приведет в смятение: обошел русских фигуристок

Во многих видах спорта возраст является одним из слагаемых успеха: чем моложе спортсмен, тем больше у него шансов на победу. Поэтому на Олимпийских играх можно встретить множество весьма юных атлетов, соревнующихся за медали главного первенства. Однако мало кто знает, кем был самый молодой спортсмен в истории главного мирового первенства.

Как оказалось, рекорд принадлежит не российским фигуристам, которые регулярно сталкиваются с критикой экспертов из-за возраста. Самым молодым участником Олимпийских игр стал Димитриос Лундрас из Греции, который боролся за медаль в легкой атлетике. Так, во время проведения соревнований, которые проходили в Афинах в 1896 году, ему было 10 лет и 7 месяцев. К тому же он смог завоевать бронзовую медаль, что сделало его не только самым молодым участником, но и самым молодым призером в истории современной Олимпиады.

Помимо этого, другой похожий рекорд принадлежит спортсменке из Южной Кореи Ким Юн Ми. В 1994 году в возрасте 13 лет и двух с половиной месяцев она завоевала золотую медаль, что сделало ее самой молодой чемпионкой в истории зимних Олимпийских игр.